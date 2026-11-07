Gazze'de çadırlar yine sular altında! İsrail'in saldırıları ve ablukası sürerken soğuk hava hayatı felç etti

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını ve ablukasını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde insani kriz giderek derinleşiyor. İnsani yardım girişinin engellendiği bölgede etkili olan soğuk hava ve şiddetli yağışlar, yerinden edilen Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdı. Derme çatma çadırlarda hayatta kalmaya çalışan Gazzeliler, yağışların ardından barınaklarının su altında kalmasıyla bir kez daha zor durumda kaldı.