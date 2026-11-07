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Varşova'daki üçlü zirveden ABD'ye net mesaj! Rusya'ya yeni yaptırım ve Ukrayna'ya destek çağrısı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Varşova'daki üçlü zirveden ABD'ye net mesaj! Rusya'ya yeni yaptırım ve Ukrayna'ya destek çağrısı

Rusya-Ukrayna savaşının geleceğine ilişkin diplomasi trafiği sürerken, Avrupalı liderlerden Washington'a dikkat çeken mesajlar geldi. Varşova'da düzenlenen üçlü zirvede liderler, olası bir barış anlaşmasında hem Ukrayna'nın hem de Avrupa'nın söz sahibi olması gerektiğini vurguladı. Zirvede ayrıca Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması ve Ukrayna'ya verilen desteğin sürdürülmesi çağrısında bulunuldu.

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