Ankara Büyükşehir Belediyesinin Sayıştay raporunda dikkat çeken tespitler! İhale ve satın alma süreçleri mercek altında

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2025 yılı Sayıştay denetim raporunda, ihale ve satın alma süreçlerine ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi. Rapora göre, bazı bilişim hizmetlerinin gerekli şartlar sağlanmadığı hâlde doğrudan temin yöntemiyle satın alındığı belirtildi. Bazı alımlarda ise malların ihale yapılmadan önce teslim alındığı, ihale işlemlerinin sonradan gerçekleştirildiği tespit edildi.