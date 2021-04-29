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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan “Görev Belgesi" genelgesi! Detayları A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 29.04.2021 14:59
Güncelleme:29.04.2021 15:06
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Görev Belgesi Düzenlenmesi” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre bugünden itibaren muafiyet kapsamında bulunan iş yeri, fabrika ve imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Bakanlıktan “Görev Belgesi Düzenlenmesi” genelgesi! BAKANLIKTAN "GÖREV BELGESİ DÜZENLENMESİ" GENELGESİ!
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