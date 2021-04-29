Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan “Görev Belgesi" genelgesi! Detayları A Haber canlı yayınında anlattı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Görev Belgesi Düzenlenmesi” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre bugünden itibaren muafiyet kapsamında bulunan iş yeri, fabrika ve imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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