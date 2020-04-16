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16.04.2020

Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında yapılan denetimler hakkında açıklama | Video

İçişleri Bakanlığından 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında yapılan denetimler hakkında yapılan açıklamada, "Sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı-müşteriye adli ve idari işlem uygulandı." bilgisi paylaşıldı. A Haber de bu denetimleri yerinde inceleyerek pazarlardaki tabloyu izleyicilerine ulaştırdı. Vatandaşlar ihtiyaçlarını temin etmek için pazarlara gidiyor. Haliyle zaman zaman yoğunluk yaşanabiliyor. Peki, hem pazarcılar hem de alışverişe gelenler sosyal mesafe kuralına uyuyor mu? Ayrıntıları A Haber Muhabiri Sefer Ayçe İzmir’den aktardı.

Tüm bakanlıklar corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan denetimleri ve ceza işlemlerini şeffaf bir şekilde paylaşıyor.

"KORONAVİRÜS KURULLARI"NA UYMAYANA CEZA

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığından 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında yapılan denetimler hakkında yapılan açıklamada, "Sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı-müşteriye adli ve idari işlem uygulandı." dedi.

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