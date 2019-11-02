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02.11.2019

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan DEAŞ çıkışı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Soylu: "Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz. Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı yakalanan yabancı uyruklu 'lıların sorgusu tamamlandıktan sonra ülkelerine gönderileceğini duyurdu. " DEAŞ mensuplarının oteli değil. Ben ne yapayım senin teröristini. Bunu kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Süleyman Soylu, "Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur. Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş." diye konuştu.

AVRUPA ÜLKELERİNİN GÖÇ POLİTİKASI

Soylu, "Avrupa'nın bu konuda insanlık adına aldığı rakam 0'dır." dedi.

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