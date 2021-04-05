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Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: CHP siyasi operasyon merkezi olmuştur

A Haber
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Giriş: 05.04.2021 22:47
Güncelleme:05.04.2021 23:07
A Haber canlı yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de yaşanan bütün darbelerin siyasi operasyon merkezleri vardır. 1960 darbesinin siyasi operasyon merkezi ise CHP'dir. Bizati İsmet İnönü'dür." dedi.

SON DAKİKA HABERİ | "Türkiye'de yaşanan bütün darbelerin siyasi operasyon merkezleri vardır." diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de açıklamalarda buldu.

Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı;

Hiçbir siyasi operasyon merkezi olamyan darbe olamaz. Hemen çıkarırsınız veya sonra çıkarırsınız ama darbelerin işbiriliği içerisinden olduğu siyasi operasyon merkezleri vardır. 1960 darbesinin de siyasi operasyon merkezi CHP'dir. Bizati İsmet İnönü'dür. Buna itiraz edecek olanlar varsa kendi genel sekterelerinin, milletvekillerinin anı kitaplarına baksınlar.

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