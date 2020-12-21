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Son dakika: HDP'li Leyla Güven'in cezası belli oldu

A Haber
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Giriş: 21.12.2020 12:28
Güncelleme:21.12.2020 12:33
Son dakika haberi... HDP'den vekilliği düşürülen Leyla Güven'e verilen ceza açıklandı. HDP'li Leyla Güven, terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

HDP'den vekilliği düşürülen Leyla Güven'e verilen ceza açıklandı.

HDP'li Leyla Güven, terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HDP'li Güven, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı.

TBMM Genel Kurulunda, Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Güven'in milletvekilliği düşmüştü.

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