Son dakika: HDP'li başkanın defterinde bomba nasıl yapılır tarifi çıktı! |Video

Son dakika haberi; HDP ile PKK'nın bağlantısı bir kez daha deşifre edildi. Sabah saatlerinde HDP'li Iğdır ve Siirt ilçe belediyelerine operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Kurtalan ve Baykan belediye başkanları gözaltına alındı. Gözaltına alınan belediye başkanlarının evlerinde yapılan aramalarda Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül'e ait ajanda defterinde bomba yapım tarifini gösteren bilgilere rastlandı. Soruşturmayla ilgili ayrıntıları A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak A Haber canlı yayınında anlattı.

HDP ile PKK'nın bağlantısı bir kez daha deşifre edildi. Sabah saatlerinde HDP'li Iğdır ve Siirt ilçe belediyelerine operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Kurtalan ve Baykan belediye başkanları gözaltına alındı. Gözaltına alınan belediye başkanlarının evlerinde yapılan aramalarda Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül'e ait ajanda defterinde bomba yapım tarifini gösteren bilgilere rastlandı.

Soruşturmayla ilgili ayrıntıları A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak A Haber canlı yayınında anlattı.