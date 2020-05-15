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Son dakika: Van'da 2 sivilin şehit olduğu saldırıyla ilgili 6 HDP'li isim gözaltına alındı |Video

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Giriş: 15.05.2020 13:07
Güncelleme:15.05.2020 13:09
Son dakika haberi... Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 sivil şehit olmuştu. Hain saldırıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Van Valiliği, olayla ilgili 38 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan 38 kişiden 6'sının HDP Özalp İlçe Başkanı ve yöneticileri olduğu öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı. Dün Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kişinin şehit olduğu olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

VAN'DA VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU'NA SALDIRI İLE İLGİLİ 38 GÖZALTI

Van Valiliğinden yapolan son dakika açıklamasında, "Vefa Sosyal destek ekibine uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya ilişkin, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu değerlendiren 38 kişiyi gözaltına aldı." denildi.

GÖZALTINDA 6 HDP'Lİ İSİM DE VAR!

Göz altına alınan 38 kişiden 6'sının HDP Özalp İlçe Başkanı ve yöneticileri olduğu öğrenildi.
2 sivilin şehit olduğu saldırıyla ilgili 6 HDP'li gözaltında...
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