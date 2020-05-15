15 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Siirt Belediyesi, Baykan Belediyesi ve Kurtalan Belediyesine kayyum atandı!

Son dakika haberine göre; Belediye Başkanı 'li , Başkanı HDP'li ve Başkanı HDP'li , İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı. Siirt'e , ilçelerde ise kaymakamlar, Belediye Başkanı olarak görevlendirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020
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HDP'Lİ 3 BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI!

Son dakika haberine göre; Belediye Başkanı 'li , Başkanı HDP'li ve Başkanı HDP'li , İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı. Siirt'e , ilçelerde ise kaymakamlar, Belediye Başkanı olarak görevlendirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR
İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alınan Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle gözaltına alındı.

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