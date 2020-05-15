Son dakika: Siirt Belediyesi, Baykan Belediyesi ve Kurtalan Belediyesine kayyum atandı!
Son dakika haberine göre; Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık, Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül, İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı. Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, ilçelerde ise kaymakamlar, Belediye Başkanı olarak görevlendirildi.
Son dakika haberine göre; Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık, Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül, İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı. Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, ilçelerde ise kaymakamlar, Belediye Başkanı olarak görevlendirildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle gözaltına alındı.
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