Son dakika: Hatay oy kullanılan okulda fare paniği!

İskenderun ilçesinde oy kullanma sırasında sınıfta ortaya çıkan fare seçmenleri ve görevlileri alarma geçirdi. Fare nedeniyle bir süre oy kullanma işlemine ara verildi. Fare bir süre sonra etkisiz hale getirilince oy verme işlemi kaldığı yerden devam etti.

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