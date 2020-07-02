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Son dakika: Hakaret, yalan ve iftira! Sosyal medya mı sosyal terör mü? Geçmişte benzer saldırılar yaşandı mı? |Video

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Giriş: 02.07.2020 17:03
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan bebeğini ve eşini hedef alan ahlaksız paylaşımlara tepkiler çığ gibi büyüyor. Peki sosyal medya terörü nasıl sona erecek? Geçmişte siyasilere yönelik benzer hakaretler saldırılar yaşanıyor muydu? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, A Haber canlı yayınında Albayrak ailesine yapılan çirkin saldırılara sert tepki gösterdi. Donat, geçmişte birçok siyasi isme ve ailelerine yönelik böyle ahlaksızca saldırıların olduğunu ve o dönem topyekun bir irade ile karşı konulamadığını söyledi.

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan bebeğini ve eşini hedef alan ahlaksız paylaşımlara tepkiler çığ gibi büyüyor. Peki sosyal medya terörü nasıl sona erecek? Geçmişte siyasilere yönelik benzer hakaretler saldırılar yaşanıyor muydu? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, A Haber canlı yayınında Albayrak ailesine yapılan çirkin saldırılara sert tepki gösterdi. Donat, geçmişte birçok siyasi isme ve ailelerine yönelik böyle ahlaksızca saldırıların olduğunu ve o dönem topyekun bir irade ile karşı konulamadığını söyledi.

Bakan Albayrak ve ailesine çirkin saldırıya vatandaşlardan büyük tepki |Video BAKAN ALBAYRAK VE AİLESİNE ÇİRKİN SALDIRIYA VATANDAŞLARDAN BÜYÜK TEPKİ |VİDEO
Başkan Erdoğandan Albayrak ailesine yönelik çirkin sözlerle ilgili açıklama: Hesabını elbette soracağız BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALBAYRAK AİLESİNE YÖNELİK ÇİRKİN SÖZLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA: HESABINI ELBETTE SORACAĞIZ
MHPden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yapılan saldırıya tepki MHP'DEN HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK İLE AİLESİNE YAPILAN SALDIRIYA TEPKİ
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Albayrak ailesine saldırı! Ahlaksız paylaşım yapanları ne tür cezalar bekliyor? Avukat Derya Yanık’tan A Haber’e özel açıklamalar ALBAYRAK AİLESİNE SALDIRI! AHLAKSIZ PAYLAŞIM YAPANLARI NE TÜR CEZALAR BEKLİYOR? AVUKAT DERYA YANIK'TAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR
Son dakika: Albayrak ailesine sosyal medyada çirkin saldırı! Emniyet: 19 hesap yöneticisinden 11i gözaltında |Video SON DAKİKA: ALBAYRAK AİLESİNE SOSYAL MEDYADA ÇİRKİN SALDIRI! EMNİYET: 19 HESAP YÖNETİCİSİNDEN 11'İ GÖZALTINDA |VİDEO
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine organize saldırı! Sosyal medya terörü nasıl önlenecek? Uzman isim A Haberde değerlendirdi |Video SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK VE AİLESİNE ORGANİZE SALDIRI! SOSYAL MEDYA TERÖRÜ NASIL ÖNLENECEK? UZMAN İSİM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ |VİDEO
Önce itibar suikasti şimdi nefret dili! Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrakın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar ÖNCE İTİBAR SUİKASTİ ŞİMDİ NEFRET DİLİ! BAKAN BERAT ALBAYRAK VE ESRA ALBAYRAK'IN 1 GÜNLÜK BEBEKLERİNİ BİLE HEDEF ALDILAR
Son dakika: Albayrak ailesine ahlaksız saldırılar! Canlı yayında sert tepki: İçlerindeki nefret dışa yansıyor |Video SON DAKİKA: ALBAYRAK AİLESİNE AHLAKSIZ SALDIRILAR! CANLI YAYINDA SERT TEPKİ: İÇLERİNDEKİ NEFRET DIŞA YANSIYOR |VİDEO
MHPli Cemal Enginyurttan Albayrak ailesine yapılan ahlaksız saldırılara sert tepki: Algı operasyonu yapanlar nerede? MHP'Lİ CEMAL ENGİNYURT'TAN ALBAYRAK AİLESİNE YAPILAN AHLAKSIZ SALDIRILARA SERT TEPKİ: ALGI OPERASYONU YAPANLAR NEREDE?

Sosyal medya mı sosyal terör mü?
Sosyal medya mı sosyal terör mü?
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