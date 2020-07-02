Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan bebeğini ve eşini hedef alan ahlaksız paylaşımlara tepkiler çığ gibi büyüyor. Peki sosyal medya terörü nasıl sona erecek? Geçmişte siyasilere yönelik benzer hakaretler saldırılar yaşanıyor muydu? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, A Haber canlı yayınında Albayrak ailesine yapılan çirkin saldırılara sert tepki gösterdi. Donat, geçmişte birçok siyasi isme ve ailelerine yönelik böyle ahlaksızca saldırıların olduğunu ve o dönem topyekun bir irade ile karşı konulamadığını söyledi.

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan bebeğini ve eşini hedef alan ahlaksız paylaşımlara tepkiler çığ gibi büyüyor. Peki sosyal medya terörü nasıl sona erecek? Geçmişte siyasilere yönelik benzer hakaretler saldırılar yaşanıyor muydu? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, A Haber canlı yayınında Albayrak ailesine yapılan çirkin saldırılara sert tepki gösterdi. Donat, geçmişte birçok siyasi isme ve ailelerine yönelik böyle ahlaksızca saldırıların olduğunu ve o dönem topyekun bir irade ile karşı konulamadığını söyledi.