Son dakika haebri: Bursa'daki sel felaketi sonrası Bakan Süleyman Soylu ve Bekir Pakdemirli'den kritik açıklamalar | Video

Son dakika haberi... Bursa'da sel felaketinin yaşandığı bölgeye gidip inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik." dedi. İçişleri Bakanı Soylu, ise "Çalışmalarımız sürüyor. Havadan ve karadan aramalar sürüyor. Hasar tespit çalışmaları devam etmekte. Tüm ekiplerimiz çalışmaktadır." açıklamasını yaptı.

Bursa'da sel felaketinin yaşandığı bölgeye gidip inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik." dedi. İçişleri Bakanı Soylu, ise "Çalışmalarımız sürüyor. Havadan ve karadan aramalar sürüyor. Hasar tespit çalışmaları devam etmekte. Tüm ekiplerimiz çalışmaktadır." açıklamasını yaptı.



Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;



İlk etapta buradaki arama ve kurtarma tiplerimiz müdahale ettiler. Daha sonra Kocaeli ve İstanbul'dan JAK timlerimiz geldi. Kader Akbaba, Dudak bölgesindeydi. Hedefimiz canlı bir biçimde ulaşabilmek. Çalışmalarımız sürüyor. Havadan ve karadan aramalar sürüyor. Hasar tespit çalışmaları devam etmekte. Tüm ekiplerimiz çalışmaktadır. Gerekli adımlar atılmaktadır. Köylülerimiz ve mahallelilerimiz hayatlarında böyle bir şey görmediklerini söylediler. Bundan sonra gerekli tedbir alınacak. Altyapı var mı diye valimize sordum. Kanal var, altyapı var. Maalesef bazen böyle acı durumlarla karşılaşabiliyoruz.



(Bursa'daki selde kaybolan) Derya'nın aranmasına devam ediliyor. Duamız canlı bir şekilde ulaşabilmek. Tüm ekiplerimiz, hava araçlarımız aynı şekilde aramalara devam ediyor.



Bakan Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar;



(Bursa'daki sel) Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik. Özellikle meteorolojik uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Meteoroloji olarak zamanında ve yerli yerinde uyarılarımızın hepsini aslında yapmıştık. İkincisi, dere yataklarına asla ve asla bir yerleşim düşünmememiz gerekiyor.