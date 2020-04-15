Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının düşüş hızı nasıl yorumlanmalı? Ne kadar daha evde kalacağız? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında uyardı |Video

Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadelede son günlerdeki vaka sayılarındaki düşüş hızı dikkat çekti. Bu düşüş hızı nasıl yorumlanmalı? Türkiye’nin bu salgın sürecini başarıyla neticelendirmesi için neler gerekli? Ne kadar daha evde kalacağız? Merak edilen soruların yanıtlarını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk enfeksiyon hastalıkları ana bilim dalı başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, A Haber canlı yayınında yanıtladı. Ceyhan,"Bu şekilde olup da daha sonra yeniden yükselişe geçen ülkeler de var." ifadelerini kullanarak kritik uyarılarda bulundu.

Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadelede son günlerdeki vaka sayılarındaki düşüş hızı dikkat çekti. Bu düşüş hızı nasıl yorumlanmalı? Türkiye'nin bu salgın sürecini başarıyla neticelendirmesi için neler gerekli? Ne kadar daha evde kalacağız? Merak edilen soruların yanıtlarını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk enfeksiyon hastalıkları ana bilim dalı başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, A Haber canlı yayınında yanıtladı. Ceyhan, "Bu şekilde olup da daha sonra yeniden yükselişe geçen ülkeler de var." ifadelerini kullanarak kritik uyarılarda bulundu.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Son günlerde görülen düşüşün olumlu olduğunu ama alınan tedbirlerin elden bırakılmaması uyarısında bulunan Ceyhan, "Son 3 gündür 5 binli rakamlardan 4 binli rakamlara son iki gündür de 4 binin biraz üzerinde rakamlara ulaştık. Tabi bunun devam edip etmemesi önemli. Çünkü bu şekilde olup da daha sonra yeniden yükselişe geçen ülkeler de var örnek olarak önümüzde. Bunu eğer bir süre devam ettirebilirsek zaten virüs insan vücudu dışında yaşayamadığı için bir süre sonra vaka sayılarının azalmaya başladığını göreceğiz. Ondan sonra da yavaş yavaş azalarak salgın sonra eriyor." dedi.

"EĞER AKSATIRSAK..."

Ceyhan yapılması gerekenleri anlatarak, "Ama eğer bir şekilde aksatırsak bu işi… Şu anda İstanbul ve 6 büyük ille daha çok gidiyor vaka sayıları çünkü birçok ilimizde örneğin 47 ilde henüz 100'ün altında vaka sayısı ama bunlar hep artış potansiyeli olan il gözüyle bakmak lazım buralara. Dolayısıyla şimdiye kadar yaptıklarımızdan hatta biraz daha fazlasını yaparsak işte o hepimizin merak ettiği ne zaman ev hapsinden çıkacağız dışarılara çıkacağız dediğimiz günlere daha erken geleceğiz. Yoksa bu süre uzayacak bu tamamen bizim elimizde. Bunun anahtarı sosyal izolasyon. Mümkün olduğu kadar insanlardan uzak durmak. Eğer dışarı çıkmak zorundaysak insanlara 1 buçuk metreden fazla yanaşmamak , maske takmak ve el hijyenine dikkat etmek. Bunları yaparsak zaten virüsün bulaşmadığını biliyoruz. Bu virüsün kazayla yok gıdayla, poşetten bulaşması teorik anlamda var ama pratikte bu şekilde bulaş gösterilmemiş daha. O yüzden önemli olan bunları yapmak. Bunları yaptığımız sürece biz işte mümkün olan en kısa sürede günlük hayatımıza döneceğiz." ifadelerini kullandı.