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14.04.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayını açıkladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası alınan kararları ve Türkiye'deki son koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca test sayısında 30 bin barajının geçildiğini belirtirken, vaka artış hızının kontrol altına aldığını belirtti. Bakan Kova vaka sayılarında son 24 saatte 107 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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