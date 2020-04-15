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Haberler Galeri Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il ve ilçelere göre vaka ve ölüm sayısı kaç? 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu

Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il ve ilçelere göre vaka ve ölüm sayısı kaç? 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu

So dakika haberi... Türkiye'de il il vaka sayısı ile birlikte ilçelere göre vakaların dağılımı belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda Türkiye'deki son gelişmeleri paylaştı. Buna göre, günlük test sayısı 33 bini aşarken toplam 4.799 hastanın iyileştiği bildirildi. En çok vaka görülen İstanbul'da ilçe bazında en çok vaka görülen ilçe sırasıyla Esenyurt, Bahçelievler, Bağcılar, Kartal ve Avcılar olarak açıklandı. Peki, Türkiye'de il ve ilçelere göre vaka sayısı kaç? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve güncel durum...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 10:47
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Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il ve ilçelere göre vaka ve ölüm sayısı kaç? 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu

Son dakika haberi... Türkiye'de il ve ilçelere göre vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın açıklanmasının ardından yurt genelinde önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından vakaların il ve ilçelere göre dağılımını açıkladı. Buna göre, en çok vaka görülen il olarak İstanbul dikkat çekiyor. Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyona ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 127 bin oldu. Türkiye'de ise iyileşen hasta sayısı artış göstermeye başladı. Peki, Türkiye'de il ve ilçelere göre vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve ilçelere göre vaka dağılımı...

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Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il ve ilçelere göre vaka ve ölüm sayısı kaç? 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI KAÇ?

Türkiye'de 14 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 65.111 oldu. Koronavirüsü nedeniyle 1.403 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı 1.809, toplam entube hasta sayısı 1087 olarak açıklanırken, 4.799 hastanın iyileştiği bildirildi.

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Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il ve ilçelere göre vaka ve ölüm sayısı kaç? 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu

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(3 Nisan 2020 itibariyle) HANGİ İLDE KAÇ KORONA VİRÜS VAKASI VAR?

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KamuAjans
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Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il ve ilçelere göre vaka ve ölüm sayısı kaç? 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu

FİLYASYONLA 261 BİN 989 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızının düşüşe geçtiğini bildiren Bakan Koca, "Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğinin, sonuç alacağımızın somut işaretleridir." dedi.

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Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il ve ilçelere göre vaka ve ölüm sayısı kaç? 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu

11 Mart'ta açıkladıkları ilk vakadan itibaren, tespit edilen her vakada filyasyon yöntemini uyguladıklarını kaydeden Bakan Koca, pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp onları taramaya çalıştıklarını belirtti.

Koca, bugüne kadar temas zincirindeki 261 bin 989 kişinin tespit edildiğini, bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takip yapıldığını ifade etti.