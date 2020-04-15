Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il ve ilçelere göre vaka ve ölüm sayısı kaç? 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu

11 Mart'ta açıkladıkları ilk vakadan itibaren, tespit edilen her vakada filyasyon yöntemini uyguladıklarını kaydeden Bakan Koca, pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp onları taramaya çalıştıklarını belirtti.

Koca, bugüne kadar temas zincirindeki 261 bin 989 kişinin tespit edildiğini, bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takip yapıldığını ifade etti.