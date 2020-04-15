HaberlerGaleriKoronavirüs haritası canlı! Türkiye il ve ilçelere göre vaka ve ölüm sayısı kaç? 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu
Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il ve ilçelere göre vaka ve ölüm sayısı kaç? 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu
So dakika haberi... Türkiye'de il il vaka sayısı ile birlikte ilçelere göre vakaların dağılımı belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda Türkiye'deki son gelişmeleri paylaştı. Buna göre, günlük test sayısı 33 bini aşarken toplam 4.799 hastanın iyileştiği bildirildi. En çok vaka görülen İstanbul'da ilçe bazında en çok vaka görülen ilçe sırasıyla Esenyurt, Bahçelievler, Bağcılar, Kartal ve Avcılar olarak açıklandı. Peki, Türkiye'de il ve ilçelere göre vaka sayısı kaç? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve güncel durum...
Giriş Tarihi: 15.04.2020 10:38Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 10:47