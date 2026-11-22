Dede mirası mesleği yaşatıyor! Körüklü çizmelerine yoğun ilgi

Denizli'de yaşayan 57 yaşındaki Mehmet Çiyancı, çocuk yaşta başladığı ayakkabıcılık mesleğini dedesinden devraldığı ustalıkla sürdürüyor. Son 22 yıldır Denizli'nin Tavas ilçesine özgü akordeon körüklü çizme üreten Çiyancı, Türkiye'de bu modeli kendisinden başka yapan kimsenin olmadığını söylüyor. El emeğiyle hazırladığı çizmeler, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından talep görüyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Köksal Kılınç, Mehmet Çiyancı'nın dedesinden miras kalan mesleğini ve Tavas'a özgü akordeon körüklü çizme ustalığını Bir İnsan Bir Hikaye programı kapsamında ekranlara taşıdı.