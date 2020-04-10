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TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu |Video
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te alınan koronavirüs tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu. Şentop, "Türkiye olarak erken zamanda etkili tedbirler aldık. İnşallah kısa bir zaman içerisinde kontrol altına alınır" ifadelerini kullandı.
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