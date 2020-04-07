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07.04.2020

TBMM Genel Kurulu oturumu maske ile başladı | Video

TBMM Genel Kurulu'nda kritik infaz düzenlemesi toplantısı corona virüs önlemleri ile başladı. Meclis'te tüm vekillere maske dağıtılırken, vekillerin maskelerini takmaları istendi. Milletvekillerinin büyük kısmı kurallara uyarak maskelerini takarken, bazı vekillerin maskeleri takmadıkları görüldü. Maskelerinin takmayan vekiller uyarıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumu maske ile başladı. Genel Kurul'da milletvekilleri maske taktılar. TBMM Başkanvekili Levent Gök milletvekillerini maske takmalarının ve Genel Kurul'da bulunan herkesin maske takmasının zorunlu olduğunu söyleyerek, milletvekili sıralarında milletvekilleri için maske ve el dezenfektanı bulunduğu konusunda uyardı. Milletvekilleri de bu uyarılara dikkate alarak maskelerini taktılar.

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