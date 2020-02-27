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27.02.2020

Stratejik ilçe Serakib tekrar ele geçirildi! İdlib'de bundan sonra ne olacak? |Video

İdlib'in güneyindeki stratejik olarak önemli ilçe Serakib yeniden muhaliflerin kontrolüne geçti. Serakib'in ele geçirilmesi ile birlikte nasıl bir süreç izlenecek? Serakib neden önemli? İdlib'de bundan sonra neler olacak? Serakib neden önemli? Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri değerlendirdi.

Son dakika haberi... İdlib'in güneyindeki stratejik olarak önemli ilçe Serakib yeniden muhaliflerin kontrolüne geçti. Serakib'in ele geçirilmesi ile birlikte nasıl bir süreç izlenecek? Serakib neden önemli? İdlib'de bundan sonra neler olacak? Serakib neden önemli? Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri değerlendirdi.

TÜRKİYE A VE B PLANLARINI EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜYOR

Başbuğ, "Biz her ne kadar Rusya ile masa başında görüşmelere devam etsek de heyetler gelip gitse de aslında Türkiye A ve B planlarını eş zamanlı yürütüyor. Aynı zamanda sahada rejim unsurlarına karşı kayacak muhalif güçlere verdiğimiz destekle de yürüttüğümü bir hareket var ki o harekatın kapsamında dün bana göre çok kritik bir gündü Nayrab ele geçirildi. Bu çok önemliydi. Serakib'e gidecek en kritik bölgelerden biriydi." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Muhalifler Serakibi geri aldı! İşte ilk görüntüler |Video SON DAKİKA HABERİ... MUHALİFLER SERAKİB'İ GERİ ALDI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO
Son dakika: Muhalifler İdlibde Serakib kasabasını geri aldı SON DAKİKA: MUHALİFLER İDLİB'DE SERAKİB KASABASINI GERİ ALDI
İdlibin güneyinde büyük operasyon başladı! Serakib kasabası neden önemli? Dr. Mesut Şöhret A Haber ekranlarında değerlendirdi |Video İDLİB'İN GÜNEYİNDE BÜYÜK OPERASYON BAŞLADI! SERAKİB KASABASI NEDEN ÖNEMLİ? DR. MESUT ŞÖHRET A HABER EKRANLARINDA DEĞERLENDİRDİ |VİDEO
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