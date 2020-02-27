Stratejik ilçe Serakib tekrar ele geçirildi! İdlib'de bundan sonra ne olacak? |Video

İdlib'in güneyindeki stratejik olarak önemli ilçe Serakib yeniden muhaliflerin kontrolüne geçti. Serakib'in ele geçirilmesi ile birlikte nasıl bir süreç izlenecek? Serakib neden önemli? İdlib'de bundan sonra neler olacak? Serakib neden önemli? Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri değerlendirdi.

Son dakika haberi... İdlib'in güneyindeki stratejik olarak önemli ilçe Serakib yeniden muhaliflerin kontrolüne geçti. Serakib'in ele geçirilmesi ile birlikte nasıl bir süreç izlenecek? Serakib neden önemli? İdlib'de bundan sonra neler olacak? Serakib neden önemli? Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri değerlendirdi.

TÜRKİYE A VE B PLANLARINI EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜYOR

Başbuğ, "Biz her ne kadar Rusya ile masa başında görüşmelere devam etsek de heyetler gelip gitse de aslında Türkiye A ve B planlarını eş zamanlı yürütüyor. Aynı zamanda sahada rejim unsurlarına karşı kayacak muhalif güçlere verdiğimiz destekle de yürüttüğümü bir hareket var ki o harekatın kapsamında dün bana göre çok kritik bir gündü Nayrab ele geçirildi. Bu çok önemliydi. Serakib'e gidecek en kritik bölgelerden biriydi." ifadelerini kullandı.