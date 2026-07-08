NATO'da 2 gün: Ankara'daki tarihi zirvede neler yaşandı?

Türkiye'nin uluslararası diplomasi gücünü bir kez daha ortaya koyan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen tarihi zirvede NATO'nun 3.0 stratejisi şekillenirken, A Haber ekibi 48 saat boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden kritik gelişmeleri kesintisiz ekranlara taşıdı. A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, zirvenin öne çıkan gelişmelerini değerlendirdi.