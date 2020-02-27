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27.02.2020
Son dakika haberi... Muhalifler Serakib'i geri aldı! İşte ilk görüntüler |Video
Son dakika haberi... İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde M4 ve M5 kara yollarının birleştiği noktada yer alan Serakib ilçesi, rejim güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından ılımlı muhaliflerin kontrolüne geçti. İşte Serakib'den ilk görüntüler A Haber ekranlarında...
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