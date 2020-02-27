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27.02.2020

Son dakika haberi... Muhalifler Serakib'i geri aldı! İşte ilk görüntüler |Video

Son dakika haberi... İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde M4 ve M5 kara yollarının birleştiği noktada yer alan Serakib ilçesi, rejim güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından ılımlı muhaliflerin kontrolüne geçti. İşte Serakib'den ilk görüntüler A Haber ekranlarında...
Son dakika: Muhalifler İdlibde Serakib kasabasını geri aldı SON DAKİKA: MUHALİFLER İDLİB'DE SERAKİB KASABASINI GERİ ALDI
TSK ve muhaliflerden rejime ağır darbe! Neyrab alındı, Serakib’e doğru ilerliyorlar TSK VE MUHALİFLERDEN REJİME AĞIR DARBE! NEYRAB ALINDI, SERAKİB'E DOĞRU İLERLİYORLAR
İdlibin güneyinde büyük operasyon başladı! Serakib kasabası neden önemli? Dr. Mesut Şöhret A Haber ekranlarında değerlendirdi |Video İDLİB'İN GÜNEYİNDE BÜYÜK OPERASYON BAŞLADI! SERAKİB KASABASI NEDEN ÖNEMLİ? DR. MESUT ŞÖHRET A HABER EKRANLARINDA DEĞERLENDİRDİ |VİDEO

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