Tarihi NATO Zirvesi'nin şifreleri

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin 2. gününde A Haber, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gerçekleştirdiği "NATO Özel Yayını" ile kritik gündemi ekrana taşıdı. Merve Türkay'ın moderatörlüğündeki 8 Temmuz 2026 tarihli yayında "Erdoğan: Trump F-35'lerde olumlu, Ankara'da kim kazandı kim kaybetti?, Tarihi NATO Zirvesi'nin şifreleri, NATO'da 2. gün: Anbean neler oldu?, Meloni-Trump gerilimi: Göz göze gelmediler, Erdoğan Macron'a ne dedi?, İran medyası: Bender Abbas'ta patlama var, Axios: ABD İran'a yeni saldırı dalgası başlattı, CENTCOM: İran'a yönelik ek saldırı başlattık" başlıklarına yanıt arandı.