TSK ve muhaliflerden rejime ağır darbe! Neyrab alındı, Serakib’e doğru ilerliyorlar
TSK ve muhalifler, İdlib’de rejim ve İranlı milislere ağır darbeler indiriyor. Neyrab’da önceki akşam kontrolü sağlayan muhalifler en az 50 rejim askerini etkisiz hale getirdi. Ağır Rus bombardımanı altında yeniden Neyrab’a dönmek isteyen rejim başarılı olamadı. Muhalifler dün öğle Serakib’e yönelerek San ve Maar’ed Aliya köylerini aldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve muhalifler, İdlib'de rejim ve İranlı milislere ağır darbeler indiriyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) daha önce 2 kez ele geçirip Rusya'nın ağır bombardımanı sonrası çekilmek zorunda kaldığı Neyrab'da hakimiyeti önceki akşam tamamen sağladı. Türk ordusunun topçu atışlarıyla birlikte kasabaya giren muhalifler, en az 50 rejim askerini etkisiz hale getirerek kasabaya bayrağı dikti. Neyrab'da öldürülenler arasında rejime bağlı Tuğgeneral Sudair el-Bari, Tuğgeneral Kemal Yusuf Cufful ve Albay Şeref Sümer Şaban da var.
RUSLAR ÇILDIRDI
Yeni Şafak'ın haberine göre;Kasabada SMO'ya bir süre direniş göstermeye çalışan rejimin 76. Tugayı, muhaliflerin taarruzu sonrası arkasına bile bakmadan kaçtı. Rusya'ya bağlı paralı askerlerin komutanı Suheyl Hassan'ın isteği üzerine bölgeye Serakib'den yardım gönderildi ancak muhalifler o güçleri de bertaraf etti. Neyrab'ın alınması Rusları tam anlamıyla çıldırttı. Rus uçakları gece boyunca Neyrab'a bomba yağdırdı ancak muhalifler bu kez kasabadan çekilmedi. TSK gözlem noktaları ile rejim mevzilerinden de karşılık top atışları yapıldı.
TANKLAR İMHA EDİLDİ
Rejim, ağır Rus bombardımanının ardından dün sabah saatlerinde yeniden kasabaya girmek istedi. Muhalifler gelen takviye kuvvete bir kez daha ağır darbe vurarak rejim unsurlarını püskürttü. Bölgede dün en az 12 rejim askeri öldü, 2 tank ve 1 zırhlı araç da imha edildi. Yine aynı saatlerde Serakib yakınlarında rejime ait 5 tank, yüklü oldukları TIR'larla birlikte savaş dışı bırakıldı. Neyrab'ı ele geçiren muhalifler dün öğle sonrası Serakib'e yöneldi. İlk olarak San ve Maar'ed Aliya köyleri alındı. Bozguna uğrayan rejim askerlerinin Maar'ed Aliya'dan kaçışları havadan görüntülendi. Salihiye köyünde de önemli ilerleme kaydeden muhalifler, bölgedeki diğer köyleri de rejimden temizleyip stratejik Serakib'i kuşatmak istiyor. Serakib ilçesi, Şam-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolu ile Lazkiye'den Halep'e uzanan M5 karayolunun birleştiği noktada bulunuyor.
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