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Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 25 Kasım 2020 Çarşamba
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca 25 Kasım'da 28 bin 351 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. İşte 25 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...