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14.10.2019

Son dakika haberi: Resulayn’da YPG’ye ait tünel bulundu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 2 gün önce terörden arındırılan Resulayn’da terör örgütü PYD/PKK’ya ait mühimmat deposu olarak kullanılan tünelin bulunduğu açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da PKK'ya ait tünel bulundu. SMO tarafından yapılan açıklamada, mühimmat deposu ve saldırı hazırlıkları için kullanılan tünelin, daha önce ele geçirilen bir tünel ağına bağlı olduğu belirtildi.

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'ın çevresinde terörist PYD/PKK örgütlerine ait geniş tünel ağı tespit ettiğini duyurmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için 6 gün önce Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.

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