SON DAKİKA HABERİ | MSB Bitlis'te düşen askeri helikopterle ilgili ilk raporu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış, ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir." açıklamasını yaptı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı

Milli Savunma Bakanlığı'nca, 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasının, bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiği açıklandı.

"NİHAİ SONUÇ DETAYLI TEKNİK İNCELEME SONUCU BELİRLENECEK"



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadığı belirtildi.

Helikopterin Bingöl'den hareketinden önce Tatvan bölgesinde faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edildiği kaydedilerek, "Söz konusu ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.

Görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı kaza kırım ekibi bölgeye intikal etmiştir. Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecektir" denildi.