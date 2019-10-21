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21.10.2019

Son dakika haberi: Mardin'de sokağa çıkma yasağı | Operasyon başladı

Son dakika haberi: Mardin'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla kırsaldaki 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Söz konusu yasağa vatandaşların uymasının kendi can ve mal güvenliği açısından önem arz ettiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Derik ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak tahrip etmek amacıyla operasyon başlatıldı.

Operasyon bölgesinde yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca Derik İlçesi kırsal alanında bulunan Çataltepe, Adak, Doğancı ve Develi mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Söz konusu yasağa vatandaşların uymasının kendi can ve mal güvenliği açısından önem arz ettiği kaydedildi.

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