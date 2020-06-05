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Son dakika haberi | Malatya Pütürge'de 5 büyüklüğünde korkutan deprem (Son depremler) | Video
Son dakika haberi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
VALİ BARU: HERHANGİ OLUMSUZ BİR HABER ALMADIKBİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman ve Elazığ'dan da hissedildi.
KANDİLLİ, DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.3 OLARAK ÖLÇTÜ
Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Malatya'da meydana gelen depremin şiddetini 5.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 4.6 kilometre derinliğinde meydana geldi..
Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
VALİ BARU: HERHANGİ OLUMSUZ BİR HABER ALMADIK
Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman ve Elazığ'dan da hissedildi.
KANDİLLİ, DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.3 OLARAK ÖLÇTÜ
Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Malatya'da meydana gelen depremin şiddetini 5.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 4.6 kilometre derinliğinde meydana geldi..