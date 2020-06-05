Son dakika haberi | Malatya Pütürge'de 5 büyüklüğünde korkutan deprem (Son depremler) | Video

Son dakika haberi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

VALİ BARU: HERHANGİ OLUMSUZ BİR HABER ALMADIK

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman ve Elazığ'dan da hissedildi.Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Malatya'da meydana gelen depremin şiddetini 5.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 4.6 kilometre derinliğinde meydana geldi..