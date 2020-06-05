05 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika haberi | Malatya Pütürge'de 5 büyüklüğünde korkutan deprem (Son depremler) | Video

Son dakika haberi | Malatya Pütürge'de 5 büyüklüğünde korkutan deprem (Son depremler) | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2020 21:37
Güncelleme:05.06.2020 21:39
Son dakika haberi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

VALİ BARU: HERHANGİ OLUMSUZ BİR HABER ALMADIK
Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman ve Elazığ'dan da hissedildi.

KANDİLLİ, DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.3 OLARAK ÖLÇTÜ
Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Malatya'da meydana gelen depremin şiddetini 5.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 4.6 kilometre derinliğinde meydana geldi..
Malatya Pütürge'de 5 büyüklüğünde korkutan deprem
Malatya Pütürge'de 5 büyüklüğünde korkutan deprem
Zeynep Şenpınar’ın katili Selim Ahmet Kemaloğlu tutuklandı
Zeynep Şenpınar’ın katili Selim Ahmet Kemaloğlu tutuklandı
İstanbul 1994’lere geri dönüyor! Şimdi de Yenikapı
İstanbul 1994’lere geri dönüyor! Şimdi de Yenikapı
İBB’nin yapması gereken işleri bakanlıklar yapıyor!
İBB’nin yapması gereken işleri bakanlıklar yapıyor!
Soner Yalçın'ın kaçak kalesinde kapılar açılmıyor!
Soner Yalçın'ın kaçak kalesinde kapılar açılmıyor!
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklama
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklama
Başkan Erdoğan'dan flaş Libya açıklaması
Başkan Erdoğan'dan flaş Libya açıklaması
AK Parti'li Mehmet Muş'tan HDP ve CHP'den 3 ismin vekilliğin düşürülmesi hakkında flaş sözler | Video
AK Parti'li Mehmet Muş'tan HDP ve CHP'den 3 ismin vekilliğin düşürülmesi hakkında flaş sözler | Video
İşte 10 yeni millet bahçesinin açıldığı iller...
İşte 10 yeni millet bahçesinin açıldığı iller...
Başkan Erdoğan kısıtlamanın neden iptal ettiğini anlattı
Başkan Erdoğan kısıtlamanın neden iptal ettiğini anlattı
Başkan Erdoğan'dan tarihi açılış
Başkan Erdoğan'dan tarihi açılış
Riva deresini kimsenin insafına bırakmayacağız
"Riva deresini kimsenin insafına bırakmayacağız"
Daha Fazla Video Göster