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Son dakika haberi... Koronavirüsün (corona virüs) yeni belirtileri neler? Üşüme, boğaz ve baş ağrısı koronavirüs belirtisi mi? Uzman isim yanıtladı |Video

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28.04.2020
Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili bilinen semptomların dışında yeni belirtileri açıklaması yapıldı. Bu açıklamaya göre koronavirüs belirtilerinde ateş, öksürük, boğaz ağrısı, tat ve koku alma kaybı, nefes darlığı dışında yeni belirtileri olduğu belirtildi. Peki koronavirüsün yeni belirtileri neler? Bağ ağrısı koronavirüs belirtisi mi? Boğaz ağrısı ve kas ağrısı koronavirüs semptomu mu? Koronavirüste 2. dalga endişesi var mı? Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Aytuğ Altundağ, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili bilinen semptomların dışında yeni belirtileri açıklaması yapıldı. Bu açıklamaya göre koronavirüs belirtilerinde ateş, öksürük, boğaz ağrısı, tat ve koku alma kaybı, nefes darlığı dışında yeni belirtileri olduğu belirtildi. Peki koronavirüsün yeni belirtileri neler? Bağ ağrısı koronavirüs belirtisi mi? Boğaz ağrısı ve kas ağrısı koronavirüs semptomu mu? Koronavirüste 2. dalga endişesi var mı? Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Aytuğ Altundağ, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

Koronavirüsün yeni belirtileri neler? Üşüme, boğaz ve baş ağrısı koronavirüs belirtisi mi? Uzman isim yanıtladı KORONAVİRÜSÜN YENİ BELİRTİLERİ NELER? ÜŞÜME, BOĞAZ VE BAŞ AĞRISI KORONAVİRÜS BELİRTİSİ Mİ? UZMAN İSİM YANITLADI

KORONAVİRÜS SEMPTOMLARI 9'A ÇIKTI

BİLİNEN BELİRTİLER

Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, tat ve koku alma kaybı ve nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü

KORONAVİRÜSÜN 4 YENİ BELİRTİSİ

Üşüme, üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, kas ağrısı ve baş ağrısı

BAŞ AĞRISI VEYA BOĞAZ AĞRISI...

İşte Altundağ'ın konuşmasının satır başları;

En önemli bulgular ateş kuru öksürük ve nefes darlığı solunum sıkıntısıydı. Bu yeni semptomlar açıklamasının bir nedeni de şu muhtemel olabilirse diye önümüzdeki 2.dalgaya daha hazırlıklı olması tüm dünyanın daha erken tüm semptomları saptayıp hastaların sosyal izolasyonunda erken davranıp özellikle süper yayıcıları erken teşhis etmek. Bu amaçla bu algoritmada bir güncelleme yapıldı iki gün önce. Bunun nedeni de sonbaharda influenza ile griple birlikte acaba bir ikinci dalga olur mu kaygısı var. Tabi bu hastalıkta bunları açıklarken her baş ağrısı veya her boğaz ağrısı bir koronavirüs enfeksiyonu değildir. Bu koku kaybı için de geçerli. Çünkü özellikle mevsimsel dönemde kişilerin koku duyusunda azalma olabilir. Burada vurgulanan şey şu ani olarak keskin bir koku körlüğü.

2. DALGA RİSKİ VAR MI?

Singapur örneği çok çarpıcı. Bizim tüm değerlendirmelerimizde özellikle Güney Kore ile birlikte yaygın testler yaparak salgını en erken kontrol altına alan ve çok az ölüm oranıyla salgından başarıyla çıkan bir ülkeydi Singapur. Tabi bir ada ülkesi sınırlamalarını çok net getirmişti ve testleri çok yaygın yapmıştı. Daha sonra gevşeme döneminde kısıtlamaların kaldırılması döneminde özellikle kalabalık ortamlarda bulunan mevsimlik işçilerle ilgili bir sıkıntı yaşadılar. O yüzden bizim normalleşmeye geçerken tabi ki kademeli geçişlerimiz olacak. Planlamalar da bu şekilde.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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