Koronavirüsün yeni belirtileri neler? Üşüme, boğaz ve baş ağrısı koronavirüs belirtisi mi? Uzman isim yanıtladı

BAŞ AĞRISI VEYA BOĞAZ AĞRISI...

İşte Altundağ'ın konuşmasının satır başları;

En önemli bulgular ateş kuru öksürük ve nefes darlığı solunum sıkıntısıydı. Bu yeni semptomlar açıklamasının bir nedeni de şu muhtemel olabilirse diye önümüzdeki 2.dalgaya daha hazırlıklı olması tüm dünyanın daha erken tüm semptomları saptayıp hastaların sosyal izolasyonunda erken davranıp özellikle süper yayıcıları erken teşhis etmek.