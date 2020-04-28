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Haberler Galeri Koronavirüsün yeni belirtileri neler? Üşüme, boğaz ve baş ağrısı koronavirüs belirtisi mi? Uzman isim yanıtladı

Koronavirüsün yeni belirtileri neler? Üşüme, boğaz ve baş ağrısı koronavirüs belirtisi mi? Uzman isim yanıtladı

Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili bilinen semptomların dışında yeni belirtileri açıklaması yapıldı. Bu açıklamaya göre koronavirüs belirtilerinde ateş, öksürük, boğaz ağrısı, tat ve koku alma kaybı, nefes darlığı dışında yeni belirtileri olduğu belirtildi. Peki koronavirüsün yeni belirtileri neler? Bağ ağrısı koronavirüs belirtisi mi? Boğaz ağrısı ve kas ağrısı koronavirüs semptomu mu? Koronavirüste 2. dalga endişesi var mı? Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Aytuğ Altundağ, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

Giriş Tarihi: 28.04.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 12:28
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Koronavirüsün yeni belirtileri neler? Üşüme, boğaz ve baş ağrısı koronavirüs belirtisi mi? Uzman isim yanıtladı

Koronavirüsün yeni belirtileri neler? Bağ ağrısı koronavirüs belirtisi mi? Boğaz ağrısı ve kas ağrısı koronavirüs semptomu mu? Koronavirüste 2. dalga endişesi var mı? Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Aytuğ Altundağ, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

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Koronavirüsün yeni belirtileri neler? Üşüme, boğaz ve baş ağrısı koronavirüs belirtisi mi? Uzman isim yanıtladı

KORONAVİRÜS SEMPTOMLARI 9'A ÇIKTI

BİLİNEN BELİRTİLER

Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, tat ve koku alma kaybı ve nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü

KORONAVİRÜSÜN 4 YENİ BELİRTİSİ

Üşüme, üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, kas ağrısı ve baş ağrısı

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Koronavirüsün yeni belirtileri neler? Üşüme, boğaz ve baş ağrısı koronavirüs belirtisi mi? Uzman isim yanıtladı

BAŞ AĞRISI VEYA BOĞAZ AĞRISI...

İşte Altundağ'ın konuşmasının satır başları;

En önemli bulgular ateş kuru öksürük ve nefes darlığı solunum sıkıntısıydı. Bu yeni semptomlar açıklamasının bir nedeni de şu muhtemel olabilirse diye önümüzdeki 2.dalgaya daha hazırlıklı olması tüm dünyanın daha erken tüm semptomları saptayıp hastaların sosyal izolasyonunda erken davranıp özellikle süper yayıcıları erken teşhis etmek.

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Koronavirüsün yeni belirtileri neler? Üşüme, boğaz ve baş ağrısı koronavirüs belirtisi mi? Uzman isim yanıtladı

Bu amaçla bu algoritmada bir güncelleme yapıldı iki gün önce. Bunun nedeni de sonbaharda influenza ile griple birlikte acaba bir ikinci dalga olur mu kaygısı var.

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Koronavirüsün yeni belirtileri neler? Üşüme, boğaz ve baş ağrısı koronavirüs belirtisi mi? Uzman isim yanıtladı

BOĞAZ VE BAŞ AĞRISI...

Tabi bu hastalıkta bunları açıklarken her baş ağrısı veya her boğaz ağrısı bir koronavirüs enfeksiyonu değildir.