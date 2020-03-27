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Koronavirüs tanı kiti çalışmalarında son durum ne? Prof. Dr. Cumhur Çökmüş A Haber'e konuştu |Video
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, 'Kovid-19' tanı kitinin geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını belirterek, "İlk aşamada hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Hastalık Kontrol Merkezi (CDC-ABD) tarafından onaylanan tanı kitlerinin teknik doğrulamaları gerçekleştirilmektedir. Ardından hızlı ve kullan-at nitelikte olacak ve yine RT-PCR tabanlı kitlerin doğrulanmalarına başlanacak" ifadelerini kullandı. A Haber ekibi virüs tanı kiti çalışmalarını yerinde inceledi. Çökmüş, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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