Koronavirüs tanı kiti çalışmalarında son durum ne? Prof. Dr. Cumhur Çökmüş A Haber'e konuştu |Video

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, 'Kovid-19' tanı kitinin geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını belirterek, "İlk aşamada hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Hastalık Kontrol Merkezi (CDC-ABD) tarafından onaylanan tanı kitlerinin teknik doğrulamaları gerçekleştirilmektedir. Ardından hızlı ve kullan-at nitelikte olacak ve yine RT-PCR tabanlı kitlerin doğrulanmalarına başlanacak" ifadelerini kullandı. A Haber ekibi virüs tanı kiti çalışmalarını yerinde inceledi. Çökmüş, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.