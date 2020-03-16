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Son dakika: Siyasete koronavirüs molası! İptaller peş peşe geldi, TBMM de kapanabilir

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Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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SİYASETE KORONAVİRÜS MOLASI! İPTALLER PEŞ PEŞE GELDİ

Son dakika haberine göre; Koronavirüs tedbirleri nedeniyle siyasi partiler bu haftaki grup toplantılarını iptal etme kararı aldı. Partiler anlaşırsa Meclis de toplanmayacak.

, koronavirüse karşı tüm tedbirleri almaya başladı. Görülen vakaların salgına dönüşmemesi için alınan tedbirler, dünyada birçok ülkeye örnek oldu.

Koronavirüs nedeniyle siyasi partiler de programlarını değiştirdi. , ve birçok toplantısını iptal etmek zorunda kaldı.

GRUP TOPLANTILAR İPTAL
liderleri bu hafta grup toplantısında kürsüye çıkmayacak. AK Parti, CHP ve MHP'nin grup toplantıları koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. AK Parti, MYK ve MKYK toplantısını da iptal etti.

TBMM DE KAPANABİLİR
Öte yandan, 'nun da toplanmaması masada. Siyasi partilerin görüşmeleri olacak ve anlaşma sağlanması durumunda Meclis Genel Kurulu da toplanmayacak. Siyasi partilerin bu konuda anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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