Papa Francis, koronavirüs karantinasında olan Roma caddelerinde gezindi

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGININDA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 513'E YÜKSELDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 6 bin 513'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 169 bin 387'ye yükselirken; 77 bin 257 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 680 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 12 bin 991 arttı.