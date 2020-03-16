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Papa Francis, koronavirüs karantinasında olan Roma caddelerinde gezindi

Papa Francis, Vatikan'dan ayrılarak koronavirüs (corona virüs - Covid-19) salgını sebebiyle boş olan Roma sokaklarında gezindi. Hristiyanlar için önemli iki haç bölgesini ziyaret ederek dünya için dua etti. Öte yandan İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit etmeye ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1809'a yükselirken; vaka sayısı da 24 bin 747'ye çıktı.

Giriş Tarihi: 16.03.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 10:18
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Papa Francis, koronavirüs karantinasında olan Roma caddelerinde gezindi

Vatikan resmi medya sitesinde yer alan habere göre Papa Francis koronavirüs salgınına karşı dua etmek için Vatikan'dan ayrıldı.

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Papa Francis, koronavirüs karantinasında olan Roma caddelerinde gezindi

Karantina sebebiyle boş olan Roma caddelerinde yürüyerek Katolik Hristiyanlar için önemli iki haç yeri olan St. Mary Major Bazilikası ile Corso'daki San Marcello Kilisesine gitti.

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Papa Francis, koronavirüs karantinasında olan Roma caddelerinde gezindi

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGININDA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 513'E YÜKSELDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 6 bin 513'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 169 bin 387'ye yükselirken; 77 bin 257 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 680 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 12 bin 991 arttı.

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Papa Francis, koronavirüs karantinasında olan Roma caddelerinde gezindi

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit etmeye ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1809'a yükselirken; vaka sayısı da 24 bin 747'ye çıktı.

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Papa Francis, koronavirüs karantinasında olan Roma caddelerinde gezindi

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 724'E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 724'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 13 bin 938'e çıktığını bildirdi.