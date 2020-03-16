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Papa Francis, koronavirüs karantinasında olan Roma caddelerinde gezindi
Papa Francis, Vatikan'dan ayrılarak koronavirüs (corona virüs - Covid-19) salgını sebebiyle boş olan Roma sokaklarında gezindi. Hristiyanlar için önemli iki haç bölgesini ziyaret ederek dünya için dua etti. Öte yandan İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit etmeye ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1809'a yükselirken; vaka sayısı da 24 bin 747'ye çıktı.
Giriş Tarihi: 16.03.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 10:18
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