İtalyan hemşire Daniela'nın koronavirüs ile ilgili sözleri kan dondurdu: Kaç kişinin öldüğünü artık sayamıyoruz |Video

Çin'de ortaya çıkıp dünyanın kabusu olan koronavirüs (Covid-19) Avrupa'da en çok İtalya'yı etkiledi. Ülkede ölü sayısı Çin'i geçti. İtalya koronavirüs salgınında Avrupa’nın değil dünyanın merkez üssü haline geldi. Milano'da bir hastanede çalışan hemşire Daniela'nın söyledikleri ise İtalya'daki durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi. Daniela, “Kaç kişinin öldüğünü artık sayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Çin'de ortaya çıkıp dünyanın kabusu olan koronavirüs (Covid-19) Avrupa'da en çok İtalya'yı etkiledi. Ülkede ölü sayısı Çin'i geçti. İtalya koronavirüs salgınında Avrupa'nın değil dünyanın merkez üssü haline geldi. Milano'da bir hastanede çalışan hemşire Daniela'nın söyledikleri ise İtalya'daki durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi.

"KAÇ KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ ARTIK SAYAMIYORUZ"

Hastanelerdeki aşırı yoğunluktan dolayı sağlık personelinin zor şartlarda çalıştığını belirten İtalyan hemşire Daniela, "Merhaba ben Daniela, Milano'da hemşireyim. Size buradaki dramatik durumla ilgili son bilgileri vermek istiyorum. Çalıştığım kurum yalnızca durumu kritik olan hastaları kabul ediyor. Bu yüzden tamamen acil durum koşullarında çalışıyoruz. Problem şu ki çalışanlarımızın bir çoğunda Covid-19 tespit edildiği için evlerindeler. Bu yüzden geride kalan bir avuç kişiyle hastalarla ilgilenmeye çalışıyoruz. İyi olan ise gerçekle yüz yüze geldiğimiz zaman ne yapacağımızı biliyoruz. Çevre kasabalardan ciddi hastalar gelmeye devam ediyor. Bu yüzden çok büyük bir stres altındayız. Psikoloji olarak yıkılmış durumdayız maalesef şu anki durumu kontrol almakta zorlanıyoruz. Virüsün bulaşma seviyesi çok yüksek ve kaç kişini öldüğünü artık sayamıyoruz. Tahayyul edilmez bir durum içindeyiz. Hepiniz için en iyisi diliyorum. Gülümsemeye devam edin ve güçlü kalın." ifadelerini kullandı.