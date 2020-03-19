Korona yağması korkusu! İtalya, İspanya ve İngiltere’de ordu sokağa indi
Çin’den dünyaya yayılan ve 8 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsün merkezi Avrupa oldu. İtalya, İspanya ve İngiltere’de salgın hızla yayılırken artan yağma olayları sonrası bu 3 ülkede ordu, sokağa indi.
Çin'den sonra vaka sayısının en hızlı arttığı ve ölüm oranlarının en yüksek olduğu İtalya, İspanya ve İngiltere'de, koronavirüse karşı alınan önlemler sertleşiyor.
KARANTİNA BAŞLADI
Koranavirüs sonrası ülkelerindeki süreci iyi yönetemeyen 3 ülkede halk, evlerinde karantinaya alındı.
YAĞMA VE İSYAN
Karantina sonrası bu ülkelerdeki market rafları boşaldı, yağma ve isyan başladı. Ülkede büyük panik gitgide büyümeye devam ediyor.
3 ÜLKENİN ORDUSU SOKAĞA
Yaşan bu süreçler sonrası İtalya, İspanya ve İngiltere, ordusununu sokağa indirerek, yağma ve isyanları bastırmaya çalışacak.
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