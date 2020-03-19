19 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Korona yağması korkusu! İtalya, İspanya ve İngiltere’de ordu sokağa indi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
ABONE OL
3 ÜLKEDE ORDU SOKAKTA! YAĞMA KORKUSU

’den dünyaya yayılan ve 8 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsün merkezi Avrupa oldu. , ve ’de salgın hızla yayılırken artan yağma olayları sonrası bu 3 ülkede , sokağa indi.

'den sonra vaka sayısının en hızlı arttığı ve ölüm oranlarının en yüksek olduğu , ve 'de, koronavirüse karşı alınan önlemler sertleşiyor.

KARANTİNA BAŞLADI

Koranavirüs sonrası ülkelerindeki süreci iyi yönetemeyen 3 ülkede halk, evlerinde karantinaya alındı.

YAĞMA VE İSYAN

Karantina sonrası bu ülkelerdeki market rafları boşaldı, yağma ve isyan başladı. Ülkede büyük panik gitgide büyümeye devam ediyor.

3 ÜLKENİN ORDUSU SOKAĞA

Yaşan bu süreçler sonrası İtalya, İspanya ve İngiltere, ordusununu sokağa indirerek, yağma ve isyanları bastırmaya çalışacak.

Fransa'da asker sokağa indi! İşte o görüntüler FRANSA'DA ASKER SOKAĞA İNDİ! İŞTE O GÖRÜNTÜLER
Dünyada koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İşte ülke ülke son durum DÜNYADA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR! İŞTE ÜLKE ÜLKE SON DURUM
ABD gizli raporu: Koronavirüs dalgalar halinde ABD’yi etkileyecek ABD GİZLİ RAPORU: KORONAVİRÜS DALGALAR HALİNDE ABD’Yİ ETKİLEYECEK
Bakan Selçuk açıkladı! Huzurevlerinde koronavirüs tedbirleri bir kademe daha yükseltildi BAKAN SELÇUK AÇIKLADI! HUZUREVLERİNDE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ BİR KADEME DAHA YÜKSELTİLDİ
Diyetisyen Ender Saraç koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı DİYETİSYEN ENDER SARAÇ KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE KARANTİNA ALTINA ALINDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA