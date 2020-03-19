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İtalya koronavirüsten ölüm sayısında Çin'i geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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İTALYA VİRÜSTEN ÖLÜM SAYISINDA ÇİN'İ GEÇTİ

koronavirüsten ölüm sayısında 'i geçti. Virüsten toplamda 3 bin 405 kişi hayatını kaybederken son 24 saatten 427 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 3 bin 405'e yükseldiği , dünyada can kaybının en yüksek olduğu ülke haline geldi.

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