İtalya koronavirüsten ölüm sayısında Çin'i geçti. Virüsten toplamda 3 bin 405 kişi hayatını kaybederken son 24 saatten 427 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 3 bin 405'e yükseldiği İtalya, dünyada can kaybının en yüksek olduğu ülke haline geldi.

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