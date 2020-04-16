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16.04.2020

İstanbul'da koronavirüs ile yoğun mücadele böyle görüntülendi! Uluslararası haber ajansı dünyaya servis etti |Video

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen koronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'da yüzlerce koronavirüs hastasının tedavi edildiği hastane böyle görüntülendi. Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye’nin koronavirüsle başarılı mücadelesini görüntüleyerek dünyaya servis etti.
İstanbul’da corona virüs ile yoğun mücadele! Böyle görüntülendi... İSTANBUL'DA CORONA VİRÜS İLE YOĞUN MÜCADELE! BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ...

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