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İstanbul'da koronavirüs ile yoğun mücadele böyle görüntülendi! Uluslararası haber ajansı dünyaya servis etti |Video
Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen koronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'da yüzlerce koronavirüs hastasının tedavi edildiği hastane böyle görüntülendi. Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye’nin koronavirüsle başarılı mücadelesini görüntüleyerek dünyaya servis etti.
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