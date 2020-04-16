İstanbul'da koronavirüs ile yoğun mücadele böyle görüntülendi! Uluslararası haber ajansı dünyaya servis etti |Video

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen koronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'da yüzlerce koronavirüs hastasının tedavi edildiği hastane böyle görüntülendi. Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye’nin koronavirüsle başarılı mücadelesini görüntüleyerek dünyaya servis etti.