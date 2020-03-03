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03.03.2020

Son dakika haberi... İngiliz SKY News muhabiri Türkiye’ye iftira atmaya çalıştı! Batı medyasının kara propagandasına tokat gibi cevap |Video

Son dakika haberi... Batı basını mültecilere kapılarını kapatan Yunanistan’ın insanlık dışı muamelesini vahşetini görmezden gelirken Türkiye’yi suçlayıcı provokatif ve manipülatif haberler yapmaya devam ediyor. Onlardan son bir örnek kayda geçti. İngiliz SKY News muhabiri Türkiye’ye iftira atmaya çalıştı. A News ve A Haber ekipleri Türkiye’ye iftira atanlara tokat gibi yanıt verdi. İşte o anlar...

Son dakika haberi... Batı basını mültecilere kapılarını kapatan Yunanistan'ın insanlık dışı muamelesini vahşetini görmezden gelirken Türkiye'yi suçlayıcı provokatif ve manipülatif haberler yapmaya devam ediyor. Onlardan son bir örnek kayda geçti. İngiliz SKY News muhabiri Türkiye'ye iftira atmaya çalıştı. A News ve A Haber ekipleri Türkiye'ye iftira atanlara tokat gibi yanıt verdi.

BATI MEDYASININ KARA PROPAGANDASI BÖYLE ÖNLENDİ

Türkiye'ye iftira atan SKY News muhabirine tokat gibi cevap veren A News spikeri, "Yunanistan sığınma işlemlerini askıya aldı. Bu uluslararası ihlaldir. BM ihlalidir. Siz bize Türk otoritesinin acımasız davrandığını söylüyorsanız. Dürüst olalım. Onların yaptığı gerçekten acımasız mı? 3,5 milyondan fazla Suriyeli mültecileri barındırıyorlar. Bu mu sizin gözünüzde insanlık dışı?" ifadelerini kullandı.

Bu cevabın karşısında ne söyleyeceğini bilemeyen SKY News muhabiri, "Senin soruna cevap vermeyeceğim" diyerek sustu.

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