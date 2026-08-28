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Zeytinburnu'nda iki tramvay çarpıştı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Zeytinburnu'nda iki tramvay çarpıştı

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı. Detayları A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca aktardı.

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