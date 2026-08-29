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Fethiye ve Köyceğiz'deki yangınlar söndürüldü
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fethiye ve Köyceğiz'deki yangınlar söndürüldü

Muğla'da gece alevlerle mücadele vardı. Fethiye ve Köyceğiz'de çıkan orman yangınları, uzun uğraşlar sonucu sabaha karşı kontrol altına alındı. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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