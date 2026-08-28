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ABD basını: Rusya NATO'ya saldırı hazırlıyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD basını: Rusya NATO'ya saldırı hazırlıyor

CIA Başkanı John Ratcliffe'ın Moskova'ya ziyaretine ilişkin ABD basınından dikkat çeken bir iddia geldi. WSJ'nin haberine göre Rusya NATO'ya bir saldırı hazırlığında.

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