Yunan askerleri ateş açtı: 1 mülteci hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Avrupa'ya gitmek için yola çıkan binlerce mülteci, Yunanistan sınır kapısına dayandı. Daha önce ses bombası ve biber gazıyla mültecileri püskürtmek isteyen Yunan polisi, şiddetin dozunu iyice artırdı. Yunan polisi, bir mülteciyi sırtından vurarak öldürdü.