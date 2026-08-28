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Zeytinburnu’nda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var
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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Zeytinburnu’nda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde seyir hâlindeki iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Yaralıların bulunduğu kaza bölgesine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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