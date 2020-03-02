Son dakika: Yunan askerinden A Haber'e saldırı! A Haber muhabiri başından yaralandı

Son dakika haberi... Mültecilere yönelik insanlık dışı muamelesiyle vicdanları sızlatan Yunan askeri, A Haber ekibine ve mültecilere tampon bölgede saldırıda bulundu. Yunanistan sınırında bulunan A Haber ekibi ve mültecilere Yunan askeri tarafından hedef gözetmeksizin ateş açıldı. Saldırıda A Haber Muhabiri Vedat Sezer başından yaralandı. İşte o anlar...