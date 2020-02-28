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28.02.2020
Son dakika haberi... Yunanistan'dan mültecilere sert müdahale! Gaz bombası attılar |Video
Son dakika haberi... Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen göçmenlerin bulunduğu alanda hareketlilik yaşandı. Yunanistan göçmenlere sert müdahalede bulundu. Detaylar A Haber ekranlarında...
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