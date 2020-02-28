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28.02.2020

Son dakika haberi... İdlib ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma |Video

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şehitlerimizi hedef alan, yalan ve provokasyon yapan, bilgi kirliliği meydana getiren paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şehitlerimizi hedef alan, yalan ve provokasyon yapan, bilgi kirliliği meydana getiren paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı.

BAŞSAVCILIK PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlerimize ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216, 217 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Kanunlara Uymamaya Tahrik, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İdlib’le ilgili provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlattı! SON DAKİKA: ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İDLİB'LE İLGİLİ PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR YAPANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI!
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