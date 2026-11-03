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Yunanistan barışı uzak ülkelerde arıyor
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Yunanistan barışı uzak ülkelerde arıyor

Tüm dünya Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail'e mesafe koyarken, Atina yönetimi Tel Aviv ve Washington hattında silahlanma yarışına girdi. Türkiye'nin Adalar Denizi'nde iyi niyet ve uluslararası hukuk temelinde yaptığı yapıcı diplomasi çağrılarına kulak tıkayan Miçotakis hükümeti, milyarlarca euroluk savunma anlaşmaları ve yeni üs pazarlıklarıyla bölgede yalnızlaşırken, Yunan halkı hükümetin emperyalizm ve siyonizmle kurduğu ortaklığa sokaklarda tepki gösteriyor.

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