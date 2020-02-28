28 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: AK Parti'den İdlib için kapalı oturum teklifi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
AK PARTİ'DEN İDLİB İÇİN KAPALI OTURUM TEKLİFİ

Son dakika haberine göre Grup Başkanı Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceğiz" dedi.

Grup Başkanı Naci Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini isteyeceğiz" dedi.
Bostancı, gazetecilerin CHP'nin kapalı oturum yapılmasına ilişkin sorusunu cevapladı. Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini isteyeceğiz" bilgisini verdi.

Son dakika haberi... AK Parti'den İdlib için kapalı oturum teklifi SON DAKİKA HABERİ... AK PARTİ'DEN İDLİB İÇİN KAPALI OTURUM TEKLİFİ

AYRINTILAR GELECEK...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN