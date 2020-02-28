Son dakika: AK Parti'den İdlib için kapalı oturum teklifi
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanı Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceğiz" dedi.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini isteyeceğiz" dedi.
Bostancı, gazetecilerin CHP'nin kapalı oturum yapılmasına ilişkin sorusunu cevapladı. Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılmasını ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini isteyeceğiz" bilgisini verdi.
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